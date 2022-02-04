РИАМО - 4 фев. Головинский районный суд избрал меру пресечения фигуранту дела об убийстве, совершенном с особой жестокостью. По данным следствия, мужчина поджег своего знакомого на севере Москвы, сообщила РИАМО старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.

По информации следствия, 24 января в квартире жилого дома на улице Солнечногорская 46-летний мужчина выпивал с компанией. На почве личной неприязни он с помощью зажигалки поджег одежду на знакомом мужчине 1973 года рождения.

Потерпевшего доставили в медучрежение столицы, но спасти его не удалось. Он скончался 1 февраля. По данному факту возбудили уголовное дело по пункту «д» части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство с особой жестокостью»).

Подозреваемого задержали, следствие допросило очевидцев и назначило судебные экспертизы. Расследование продолжается.