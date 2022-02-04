РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 4 фев. В Домодедове обсудили проблему нехватки квалифицированных кадров для предприятий округа, сообщается на официальной странице пресс-службы администрации округа в соцсети «ВКонтакте».

Совещание с представителями бизнеса провела заместитель главы администрации округа, председатель комитета по экономике Наталья Богачева. Участие в обсуждение приняли депутаты, специалисты центра занятости и колледжа «Московия», в котором активно реализуется программа «Профессия вместе с аттестатом».

На совещании обсудили разработку программ под конкретные предприятия. Центр занятости населения проведет аудит базы безработных, будут предложены актуальные вакансии. В планах весной провести профильные ярмарки вакансий, а на базе колледжей разработать и провести курсы краткосрочного переобучения.