РИАМО (БАЛАШИХА) - 4 фев. Депутат Мособлдумы Тарас Ефимов вместе с депутатами городского совета Александром Евсюткиным и Вячеславом Крыловым навестил 2 многодетные семьи в микрорайонах Ольгино и Южный Балашихи и передал им продуктовые наборы, сообщает пресс-служба парламентария.

Заявки на помощь поступили в волонтерский штаб партии «Единая Россия».

«Это правильно, когда семьи, попавшие в тяжелую жизненную ситуацию, имеют возможность обратиться за помощью и получают ее. В микрорайоне Ольгино, например, у мамы большой семьи Яны Куриловой 3 ребятишек. Они приехали в Балашиху из дальнего Подмосковья, снимают старый деревянный домик», – сказал Ефимов.

Он добавил, что во второй семье в Южном ситуация сложнее: Юлия Папина воспитывает 2 ребятишек одна. Ее сыну сделали операцию, и теперь он нуждается в реабилитации. Этой семье депутаты не только передали продуктовый набор, ей также будет оказана материальная помощь.

Парламентарий отметил важность включения в работу волонтерского штаба местных депутатов, которые знают свою территорию и многих жителей.

Яна Курилова поблагодарила депутатов за помощь и рассказала, что недавно их многодетная семья получила землю в горокруге Клин и теперь все мечты – только о собственном жилье.

«Пока я воспитываю детей, работает у нас один папа. Но у нас есть цель – собственный дом. Все вместе ее обязательно реализуем», – отметила Курилова.

По словам Александра Евсюткина, волонтерский штаб помогает жителям, в том числе и практически. В снегопады были заявки от пенсионеров из частного сектора, которые по состоянию здоровья не могли почистить снег.

«Мы с нашими волонтерами – активистами «Молодой Гвардии Единой России», Молодежного парламента – выезжали и помогали нашим бабушкам и дедушкам. Если вдруг у горожан возникают вопросы по льготам или не решаются коммунальные проблемы – делаем запросы и также разъясняем права», – заключил Евсюткин.

Волонтерский штаб Балашихинского отделения партии «Единая Россия» работает в будние дни с 9:00 до 18:00, телефон: 8(495)522-50-19.