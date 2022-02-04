РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 4 фев. Главу Подольска Николая Пестова переизбрали на должность секретаря отделения партии «Единая Россия» в городском округе, передает корреспондент «РИАМО в Подольске».

Пестова переизбрали в пятницу на отчетно-выборной конференции местного отделения партии. Основными темами стали подведение итогов работы с декабря 2016 года по февраль текущего года и стратегия развития.

Делегаты признали работу политсовета удовлетворительной и утвердили отчет контрольной комиссии. Также на конференции прошли выборы руководящих органов местного отделения. Секретарем местного отделения партии переизбрали Пестова. За него проголосовали 95 из 104 делегатов.

В ходе мероприятия сформировали политсовет в количестве 25 человек и контрольную комиссию. На конференции также избрали делегатов на XXVI конференцию Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия».