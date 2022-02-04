РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 4 фев. Заместитель главы городского округа Котельники Мария Галузо совместно с представителями банка ВТБ рассказала старшеклассникам школы №2 о финансовой грамотности, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

В образовательной школьной программе у учеников есть урок по основам предпринимательства. В этот раз его провели дистанционно в таком расширенном составе, обсудив финансовую грамотность и безопасность.

Специалисты банка представили школьникам услуги, доступные для несовершеннолетних.

Освоение учащимися 10 классов курса финансовой грамотности создает условия для их успешной социализации, профориентации в экономических специальностях и более глубокого понимания современной финансово-экономической действительности.

Занятия будут проводиться и дальше не только в дистанционном формате, но и очно.