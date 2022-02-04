РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 4 фев. В Щелкове за прошедшие сутки выявили 166 новых случаев Covid-19, всего в округе с начала пандемии зафиксировали 12 673 случая инфицирования, сообщается на сайте Минздрава Подмосковья, посвященном ситуации с коронавирусом.

За прошедшие сутки в Московской области выявили 11 255 случаев коронавируса.

В регионе за все время пандемии подтверждено 802 553 случая инфицирования Covid-19. Скончались 13 469 человек, выздоровели и выписались из медучреждений 643 540 человек.

В Подмосковье работает горячая линия по коронавирусу: 8(800)550-50-30 и сайт covid.mz.mosreg.ru.