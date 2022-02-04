РИАМО (БАЛАШИХА) - 4 фев. Работники Ногинского ТУ СиС ГКУ МО «Мособлпожспас» вновь напомнили жителям Балашихи о правилах поведения на горках, отметив, что это место повышенной опасности, а не очередное развлечение на зимней прогулке, сообщается на странице теруправления в соцсети «ВКонтакте».

Снежная зима позволяет жителям округа много времени проводить на свежем воздухе. Но обилие снега привело и к появлению в Балашихе стихийных горок. Такие несанкционированные спуски стали появляться на склонах русел реки, оврагов, холмов и пригорков, а также вблизи автомобильных дорог. Такая, на первый взгляд, нехитрая зимняя забава, как катание на необорудованных горках, представляет серьезную опасность для жизни и здоровья детей.

На некоторых стихийных спусках существуют препятствия, которые могут стать причиной получения серьезной травмы – это деревья, кусты, осветительные опоры, металлические ограждения. Во время движения повышается опасность столкновения с этими препятствиями, так как все спусковые устройства во время движения развивают большую скорость, могут закручиваться вокруг своей оси и при этом становятся абсолютно неуправляемы. Некоторые спуски выходят на лед водоемов, на проезжую часть или находятся рядом с железнодорожными путями.

Работники «Мособлпожспаса» передают информацию обо всех опасных горках, обнаруженных в ходе патрулирования, в ЕДДС городского округа. У травмоопасных ледяных спусков устанавливаются предупреждающие знаки, стихийные горки огораживаются защитными сетками или засыпаются песком.

Однако уберечь от трагедии своих чад в первую очередь могут родители, которые должны научить своих детей проводить досуг на специально оборудованных площадках, а также объяснить, насколько важно соблюдение техники безопасности при любом активном отдыхе.