РИАМО - 4 фев. На 111 км автодороги М-4 «Дон» в Кашире сотрудники ДПС совместно с полицией остановили иномарку, которой управлял 21-летний житель Белгородской области. В ходе досмотра в багажнике было обнаружено 2 кг наркотиков, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Наркотическое вещество было разделено на 4 завернутых в фольгу свертка, обмотанных полимерной пленкой.

«По результатам химического исследования, проведенного специалистом Экспертно-криминалистического центра ГУ МВД России по Московской области, установлено, что содержимое является наркотическим средством – мефедрон», - рассказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Задержанный рассказал, что забрал свертки из тайника в лесополосе в Мытищах. Он планировал доставить наркотик в Белгород.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 30, статье 228.1 УК РФ (покушение на оборот наркотиков). Каширский городской суд отправил фигуранта под арест.