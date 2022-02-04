РИАМО - 4 фев. Правоохранители задержали и.о. генерального директора государственного унитарного предприятия, которого подозревают в хищении 25 млн рублей бюджетных денег, сообщается на сайте «МВД Медиа».

По данным следствия, подозреваемый на протяжении трех лет – с 2018 по 2021 годы - представлял в организацию, проводящую оценку стоимости транспортных средств, подложные ведомости, в которых сообщалось о необходимости ремонта более 185 автомобилей.

Эти транспортные средства находились в 24 регионах России. При этом стоимость транспорта была снижена на 90% по сравнению с рыночной. Это позволяло руководителю не проводить необходимые согласования сделок с министерством энергетики России.

«При реализации транспорта руководитель унитарного предприятия получал от покупателей наличные денежные средства, равные фактической стоимости имущества, часть из которых присваивал. По предварительным подсчетам, сумма ущерба превышает 25 млн рублей», - рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»).

Обыски прошли в Москве, Подмосковье, Саратовской, Самарской областях и Пермском крае. Были изъяты документы и иные предметы, имеющие доказательственное значение.