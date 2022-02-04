РИАМО (МЫТИЩИ) - 4 фев. Энергетики Северного филиала компании ПАО «Россети Московский регион» подключили к сетям компании приют для более чем 100 собак в деревне Сухарево городского округа Мытищи, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

Подключение состоялось в рамках договора по технологическому присоединению с ПАО «Инград».

В рамках договора на технологическое присоединение энергетики построили вводно-распределительный щит (ВРЩ) 0,4 кВ для приема, распределения и коммерческого учета электроэнергии, и установили прибор учета электроэнергии.

Учитывая социальную значимость объекта, энергетики все работы по технологическому присоединению выполнили ранее сроков заключенного с заявителем договора.