РИАМО (БАЛАШИХА) - 4 фев. Два самовольно возведенных 4-этажных здания снесли в микрорайоне Никольско-Трубецкое подмосковной Балашихи, сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.

Самострой был выявлен на улице Богородской на уч. 31 и 31А.

«На земельном участке общей площадью порядка 1,6 тыс. кв. м правообладателем без разрешительной документации было возведено два 4-этажных жилых дома. Решением Балашихинского городского суда постройки признали самовольными и подлежащими сносу. Совместно с администрацией горокруга были проведены работы по сносу самовольных строений. В настоящее время земельный участок свободен от построек», - сказал министр правительства региона по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

Он добавил, что самовольные строения представляют основную угрозу в связи с тем, что возводятся без соответствующей документации, надзора и экспертиз. Такие объекты несут опасность для жителей: возможно обрушение конструкций здания, небезопасное нахождение на территории.

Всего за 4 года на территории городского округа было выявлено 224 объекта незавершенного строительства, из них 117 - самовольные объекты. Уже снесено и приведено в соответствие 99 объектов, что составляет 44% от общего количества. Работа будет продолжена в 2022 году.