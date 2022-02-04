РИАМО - 4 фев. В мобильном приложении службы спасения Московской области «112МО» планируют внедрить новые функции. Одна из них – отслеживание передвижения пожарных расчетов, сообщает пресс-служба Системы-112 Московской области.

Сейчас пользователи приложения могут отслеживать перемещение бригады скорой помощи или аварийной службы газа на интерактивной карте. Планируется внедрить возможность звонить вызванной бригаде, чтобы получить консультацию о нужных действиях до прибытия медиков.

Мобильное приложение было запущено в 2017 году. В него внедрили функционал информирования заявителей с помощью СМС о статусах реагирования скорой помощи и аварийной службы газа.

Мобильное приложение «112МО» является одним из 5 способов связаться с операторами Системы-112. Обратиться в службу спасения также можно по телефону, СМС, Skype, через систему ЭРА-ГЛОНАСС. В Системе-112 также внедряется возможность обратиться за помощью на номер «112» через мессенджеры и социальные сети, такие как Telegram, WhatsApp и «ВКонтакте».