РИАМО (МЫТИЩИ) - 4 фев. В минувшем году в отделении переливания крови Мытищинской городской клинической больницы кровь сдал 1691 донор, сообщается в Instagram-аккаунте МГКБ.

«Это 760,95 литра цельной крови», - уточнила заведующая отделением Людмила Дмитричева.

Доноров отделение принимает с понедельника по пятницу с 8:00 до 11:00. Предварительно нужно записаться по телефону: 8(495)586-41-66. Адрес отделения: г. Мытищи, ул. Коминтерна, вл. 24, корп. 15.