РИАМО - 4 фев. Ремонт протекающей крыши дома 9 в микрорайоне Дзержинец в Пушкине можно будет провести только при положительной температуре воздуха на улице. До прихода тепла управляющая компания будет контролировать данную ситуацию, сообщили РИАМО в пресс-службе администрации городского округа Пушкинский.

Ранее в РИАМО поступило сообщение от жителей дома, которые пожаловались на протекающую крышу. По их словам, вода течет по стенам, повреждено покрытие, залиты мебель и пол, вода скапливается под натяжным потолком. Вода течет в том числе в тех местах, где подключены электрические приборы.

«Кровлю там будут чистить с периодичностью в 2 раза в неделю, пока не наступят положительные температуры на улице, ремонт, к сожалению, сделать не удастся, потому что просто не пройдут все эти работы», - сказали в пресс-службе администрации.

В пресс-службе добавили, что на 4 февраля в 13:30 была запланирована очистка кровли. Контроль за протекающей крышей будет вестись управляющей компанией до наступления положительных температур в марте.