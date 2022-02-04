РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 4 фев. Экоакцию по раздельному сбору отходов проведут 13 февраля в КДЦ «Навигатор» подмосковного Щелкова, сообщается в группе «РазДельный сбор Щелково» в соцсети «ВКонтакте».

Акция будет проходить по адресу: г. Щелково, ул. Талсинская, стр. 64, КДЦ «Навигатор». Время проведения - с 12:00 до 14:00.

На переработку принимается только чистое вторсырье без остатков пищи и химии. Прием будет проходить по расширенному списку Собиратора, с которым можно ознакомиться на сайте: https://sobirator.ru. Будет приниматься стекло.

Не будут приниматься одежда и вещи на благотворительность, электроника и листовое стекло.

Подробности можно узнать в группе в соцсети «ВКонтакте».