РИАМО - 4 фев. Электродепо «Нижегородское» для обслуживания Большой кольцевой линии метро (БКЛ) откроется в Москве в 2022 году. После ввода объекта в эксплуатацию на линию выйдут 30 новых современных составов, время ожидания поездов сократится, а в салонах станет свободнее, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

«Электродепо «Нижегородское» станет вторым домом для поездов БКЛ, оно уже находится в высокой степени готовности. По решению мэра Москвы Сергея Собянина там устанавливается самое современное оборудование, которое будет обслуживать самые комфортные и современные поезда — для этого будет создано более 600 рабочих мест», — сказал заммэра столицы, глава городского Дептранса Максим Ликсутов.

Он отметил, что к концу 2023 года Большую кольцевую линию Мосметро будут обслуживать три электродепо, включая строящееся «Аминьевское».

В настоящий момент реконструкция депо «Нижегородское» почти завершилась. На ближайшее время на объекте планируется установить: точный современный станок по обточке колесных пар и инновационный диагностический комплекс для автоматического считывания параметров колес.

Также в депо установят новую мойку поездов, позволяющую обрабатывать 16 составов в сутки и организуют соединительную ветку с железной дорогой, чтобы новые поезда могли поступать в депо напрямую с завода.