РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 4 фев. Медики напомнили жителям подмосковного Красногорска об опасности бесконтрольного приема лекарственных препаратов, препятствующих образованию тромбов, сообщили в пресс-службе городской больницы №1.

На приеме врача все чаще пациенты стали говорить о том, что сами себе назначают антиагреганты (группа препаратов, препятствующих тромбообразованию). И в основном принимают те, в состав которых входит ацетилсалициловая кислота. Почему-то бытует мнение, что даже тем, у кого нет патологий, необходима подобная профилактика сердечно-сосудистых заболеваний. Врачи напоминают, что не стоит заниматься самолечением. Бесконтрольный прием препаратов может навредить здоровью.

Заведующая неврологическим отделением Красногорской горбольницы №1 Ольга Фурман привела пример: если есть язвы, эрозии в желудке или в двенадцатиперстной кишке, то прием антиагрегантов может привести к обострению заболевания и кровотечению.

«Люди часто говорят, что принимают таблетки, препятствующие тромообразованию и у них от них изжога, а чтобы ее не было, пьют ингибиторы протонной помпы. Не стоит так делать. Необходимо прекратить прием препарата и проконсультироваться с врачом. Также стоит знать, что антиагреганты, как и все другие лекарственные препараты, могут вызвать аллергические реакции», - подчеркнула Фурман.

По словам врача, также сейчас участились случаи бесконтрольного приема антикоагулянтов, в том числе для лечения новой коронавирусной инфекции. Эти препараты уменьшают свертываемость крови и препятствуют образование тромбов. Однако стоит знать, что самоназначение подобных лекарственных средств может вызвать кровотечение в любой орган, вплоть до геморрагического инсульта.

Фурман добавила, что последние несколько лет в медицине стало популярно применение тромболитической терапии - это введение специального препарата в первые часы ишемического инсульта для растворения тромба и восстановление кровотока в пораженном сосуде.

«Прием антикоагулянтов является абсолютным противопоказанием к подобной терапии, так как они могут вызывать кровотечение. И только спустя 48 часов после приема подобных препаратов возможно введение тромболитиков», - пояснила Фурман.