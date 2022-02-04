РИАМО - 4 фев. Уголовное дело о нарушении требований охраны труда возбудили по факту смертельного ДТП в Дмитровском округе, где фура сбила автовышку с рабочим, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

Происшествие произошло 3 февраля на 49 км Дмитровского шоссе. Водитель фуры во время движения задел автовышку, на которой работал человек.

В результате падения мужчина скончался на месте, еще двое рабочих получили травмы и были госпитализированы в медучреждение.

СК запланировал проведение ряда следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы.