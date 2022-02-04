РИАМО - 4 фев. Уровень коллективного иммунитета за прошедшую неделю в России понизился до 64,1%, об этом свидетельствуют данные на сайте стопкоронавирус.рф.

Ранее уровень коллективного иммунитета в стране составлял 64,4%.

По данным на 4 февраля, вакцинацию первым компонентом провели 84 967 516 человек, полную вакцинацию прошли 80 446 704 граждан.

При этом в 6 регионах страны коллективный иммунитет превышает 80% — Севастополь, Карелия, Санкт-Петербург, Мурманская область, Тыва и Чукотка.

Вакцинация защищает от тяжелого течения заболевания, в том числе вызванного штаммом омикрон.

За минувшие сутки в РФ выявили рекордное число случаев коронавируса – 168 201. С начала пандемии в России зарегистрировано 12 452 765 случаев Covid-19. Умерли за сутки 682 человека, вылечились от коронавируса еще 58 449 человек.

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