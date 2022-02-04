РИАМО - 4 фев. Кровля обрушилась в актовом зале школы в городском округе Пушкинский, пострадавших в результате происшествия нет, сообщили РИАМО в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области.

Инцидент произошел в поселке Ашукино на ул. Кольцова, д. 1. В актовом зале Ашукинской средней общеобразовательной школы обрушилась кровля на площади 700 кв. м.

В момент инцидента детей в здании не было, никто не пострадал. На месте работают спасатели и экстренные службы.

Прокуратура Московской области организовала проверку по факту произошедшего. По ее результатам при наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

Пресс-служба ГСУ СК России по Московской области сообщила, что по факту инцидента в Ашукине проводится доследственная проверка. Кровля обрушилась в пристройке, в которой располагался актовый зал. В момент происшествия в помещении никого из сотрудников и учеников общеобразовательного учреждения не находилось.

Следователи проводят осмотр места происшествия и опрос сотрудников школы. В рамках проверки будет дана оценка действиям или бездействию должностных лиц, ответственных за безопасность жизни и здоровья учеников. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.