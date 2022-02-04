РИАМО - 4 фев. Уровень коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции в столице за минувшую неделю снизился до 63,2%. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Ранее коллективный иммунитет в городе составлял 64,8%.

Согласно данным на 4 февраля, в Москве 7 149 637 человек ввели первый компонент вакцины от коронавируса. Еще 6 756 593 прошли полную вакцинацию обоими компонентами.

За прошедшие сутки в Москве выявили 25 019 случаев заболевания коронавирусом. Всего за сутки выздоровело 13 805 человек, умерли 79.

Всего за пандемию в столице выявили 2 454 591 случаев коронавируса. После болезни вылечились 2 007 965 человек, всего скончались 39 271 граждан.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин заявил, что ситуация с распространением коронавируса на территории Москвы стабилизировалась. Число госпитализаций сейчас составляет 1,6 тыс. человек в сутки.

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