РИАМО - 4 фев. В пятницу президент России Владимир Путин находится с визитом в Китае. Местные СМИ показали видеосюжет, как он вместе с председателем КНР Си Цзиньпинем лепят пельмени, сообщает Газета.ru.

В сюжете китайского ТВ показано, как Путин прибывает в Китай, рукопожатие политиков, их совместное присутствие на военных парадах.

В ролике о дружбе Китая и России показано, как Путин и Цзиньпин пьют чай, лепят пельмени, смотрят хоккейный матч.

В пятницу в Пекине состоялось открытие Олимпиады. Владимир Путин прибыл в Китай, чтобы в том числе посетить торжественную церемонию. Это его первый визит в Китай с начала пандемии.