РИАМО - 4 фев. В Москве запущена акция «Болеем за наших!» в поддержку российских спортсменов, выступающих на Олимпиаде в Пекине. Учащиеся образовательных учреждений столицы и их родители могут принять в этом мероприятие участие, сообщили РИАМО в пресс-службе департамента образования и науки столицы.

Акция проходит с 4-20 февраля – в дни прохождения Олимпиады. В нем могут поучаствовать воспитанники детских садов, школьники, студенты колледжей и их родители как индивидуально, так и в составе команды.

Для этого нужно записать видеоролик, как болельщики активно поддерживают наших олимпийцев с помощью кричалок, речевок, плакатов, песен, танцев и даже частушек. Организаторы советуют при записи видео использовать дудки, надувные палки-стучалки, другую атрибутику болельщиков, специальный грим и так далее.

При монтаже работы можно также использовать компьютерную графику и различные спецэффекты. Готовый материал необходимо разместить в одной из социальных сетей, а ссылку на него прислать на электронную почту vita@mosmetod.ru.

Самые ярые участники получат сертификаты, а образовательная организация, оказавшая наиболее массовую поддержку спортсменам, получит статус лучшего болельщика, грамоту и памятный приз.