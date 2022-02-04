Церемония стартовала на Национальном стадионе в столице Поднебесной. В традиционном шествии представителей стран-участниц знамя команды России пронесут хоккеист Вадим Шипачев и конькобежка Ольга Фаткулина. Российская команда выйдет под 46-м номером.

За медали зимних ОИ-2022 поборются около 2,8 тыс. участников из 95 стран мира. Россию будут представлять 109 мужчин и 104 женщины из 27 регионов РФ. Больше всего в сборной страны представителей Москвы (43) Санкт-Петербурга (30) и Подмосковья (20).

Зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине

- Церемония открытия зимней Олимпиады‑2022 стартовала в Пекине.

- Российские фигуристы стали вторыми в ритм‑танце в командном турнире Олимпиады‑2022. Пока что спортсмены из США лидируют в общем зачете.

- Российский фигурист Кондратюк занял 3 место в короткой программе на Олимпиаде. На первом месте оказался спортсмен из США Натан Чен с 111,71 балла, на втором – японец Сема Уно, который набрал 105,46 балла.

- Как проводили российских спортсменов на зимнюю Олимпиаду в Пекин:

- Путин рассказал, благодаря чему спортсмены из РФ прошли отбор на Олимпиаду.