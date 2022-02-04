РИАМО - 4 фев. В Санкт-Петербурге 7 пациентов клиники на улице Сикейроса умерли с декабря 2021-го по январь 2022 года, сообщает Федеральное агентство новостей.

Оперативники выяснили, что медпроцедуры — рентгенографическое обследование органов ЖКТ — применялись с использованием промышленного химического препарата, которого не было в лекарственном госреестре. Он и стал причиной гибели людей.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 (причинение смерти по неосторожности) и ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Главврач клиники в настоящий момент находится под арестом.

Работе коммерческой организации, которая поставляла контрафактные лекарственные средства, дадут юридическую оценку.