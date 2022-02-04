РИАМО (МЫТИЩИ) - 4 фев. За первый месяц текущего года Главгосстройнадзор выявил на территории городского округа Мытищи три объекта самовольного строительства, сообщается на сайте администрации горокруга.

В их число вошли автосервис, жилые и нежилые здания на улицах Колонцова, Красноармейской, Силикатной. Среди самых частых нарушений - отсутствие разрешения на строительство.

«В своей работе мы делаем упор на легализацию самовольно построенных объектов, если бизнес хочет работать по закону, наши инспекторы готовы оказать всю необходимую юридическую помощь», – сказал министр правительства Московской области по государственному надзору в строительстве Артур Гарибян.

Помогать выявлять самострои в Московской области может любой активный житель, для этого достаточно воспользоваться мобильным сервисом «Подмосковные стройки».