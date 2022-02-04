РИАМО - 4 фев. Жители Московской области могут принять участие в восьмом Всероссийском ежегодном литературном конкурсе «Герои Великой Победы - 2022», сообщают организаторы проекта.

Цель конкурса - сохранение памяти о героизме советских солдат и мужестве российских воинов, защищавших рубежи Родины, а также участвовавших в локальных войнах и военных конфликтах. Участие в конкурсе также способствует патриотическому воспитанию молодежи.

Участники могут прислать на конкурс свои рассказы, очерки, стихотворения, рисунки, фотографии и тексты песен эпического, исторического и военно-патриотического содержания.

За семь лет проведения конкурса «Герои Великой Победы» посостязаться в литературном мастерстве смогли более 70 тыс. россиян. Так, в 2021 году поступило свыше 19 тыс. заявок из всех 85 регионов России, а также из 23 стран ближнего и дальнего зарубежья. Среди участников более 65% - это дети и подростки.

Организаторами конкурса выступают Союз писателей России, Минобороны РФ, Минпросвещения РФ, Минкультуры РФ, а также Российская государственная библиотека и издательский дом «Не секретно».