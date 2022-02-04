РИАМО - 4 фев. Арбитражный суд Московского округа поддержал решение УФАС России по Подмосковью о нарушении ФКУ «Федеральное управление автомобильных дорог «Центральная Россия» (ФКУ «Центравтомагистраль») закона о контрактной системе, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Жалоба поступила от ООО «Кенотрон содружество» на действия (бездействие) учреждения при проведении электронного аукциона на выполнение работ по оснащению объектов дорожного хозяйства инженерно-техническими средствами (системами) обеспечения транспортной безопасности.

Жалобу признали обоснованной. Не согласившись с указанным решением, учреждение обратилось в суд.

Арбитражный суд Московского округа отказал ФКУ «Федеральное управление автомобильных дорог «Центральная Россия» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России.