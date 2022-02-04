РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 4 фев. В подмосковном Красногорске за последние сутки выявили еще 935 случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщили в областном оперштабе по ситуации с Covid-19.

Всего за время пандемии в округе диагностировали 40 953 случая Covid-19. В Подмосковье за сутки выявили 11 255 случаев заболевания коронавирусом. Всего на данный момент в Московской области выявлено 802 553 случая инфицирования.

Скончались 13 469 человек. Выздоровели и выписались 643 540 человек.

В регионе работает горячая линия 122 по вопросам коронавируса и сайт covid.mz.mosreg.ru.

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