РИАМО - 4 фев. На территории городского округа Коломна с начала этого года утвердили новые тарифы на коммунальные услуги. У почти 33 тыс. жителей, проживающих на территории округа Озеры, вошедшего в состав единого городского округа Коломна, снизился ежемесячный платеж за услуги ЖКХ, сообщает пресс-служба комитета по тарифам и ценам Московской области.

Например, собственник квартиры площадью 54 «квадратов», в которой проживает 3 человека, будет ежемесячно платить меньше на 400 рублей и более.

Это стало возможным благодаря реализации административной реформы по укрупнению городских округов и назначению на территории единой крупной ресурсоснабжающих организации на базе МУП «Тепло Коломны».

В целом снижение платы за коммунальные услуги коснется свыше 100 тыс. жителей Московской области.