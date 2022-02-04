РИАМО - 4 фев. В рамках реализации президентского проекта «Социальная газификация» в I квартале 2022 года в Подмосковье догазифицируют 295 населенных пунктов. Сегодня лидером по количеству подключений домов к газу является Дмитровский городской округ, где газифицированы более 100 домовладений, сообщает пресс-служба «Мособлгаза».

«В феврале мы стартуем практически в 150 населенных пунктах Подмосковья, до конца текущей недели строительные работы начнутся в 60 из них. Темп взят высокий, нет сомнения, что мы выполним квартальный план в полном объеме. Всего в 2022 году в плане газификации по президентскому проекту – 75 тыс. домовладений», – рассказал генеральный директор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов.

Сегодня лидером программы соцгазификации в Подмосковье является Дмитровский городской округ, где уже газифицированы более 100 домов. В настоящий момент работы по проведению газа завершились в 73 из 179 населенных пунктов муниципалитета, вошедших в программу.

В феврале работы по газификации начнутся еще в 19 населенных пунктах округа: деревнях Удино, Ваньково, Афанасово, Кузяево, Векшино, Микишкино и других. За всю программу в муниципалитете газ проведут в дома 23 тыс. жителей. Следить за ходом работ можно на интерактивной карте на сайте «Мособлгаза».

Для того, чтобы дом подключили к газу, помещение должно отвечать нормативным требованиям: собственнику необходимо произвести монтаж систем вентиляции и отопления. Данный вид работ выполняют специализированные организации.

«Если дом отапливался ранее электрическим котлом, радиаторы и разводка присутствуют, но ни вентканалы, ни дымоходы, в необходимом объеме не смонтированы. Их нужно обязательно смонтировать жителю из соображения безопасности, прежде чем пускать газ. Потому что природный газ выделяет продукты горения, и этим нельзя пренебрегать», – объяснил Баранов.

Подать заявку на социальную газификацию можно онлайн на сайте «Мособлгаза», по горячей линии 8 800 200-24-09 или в одном из стационарных или мобильных офисов «Социальной газификации».