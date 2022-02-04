Увидели ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите "Ctrl+Enter"
|Температура
|-13˚C … -11˚C
|Осадки / облачность
|Давление
|749 мм рт. ст.
|Ветер
|С 5 м/с
|Температура
|-5˚C … -3˚C
|Осадки / облачность
|Давление
|747 мм рт. ст.
|Ветер
|Ю 5 м/с
|Температура
|-2˚C … +0˚C
|Осадки / облачность
|Давление
|741 мм рт. ст.
|Ветер
|З 6 м/с
Увидели ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите "Ctrl+Enter"
Вы успешно вошли в свой аккаунт.
Письмо с подтверждением регистрации отправлено на указанный вами адрес. Необходимо подтвердить регистрацию, перейдя по ссылке, указанной в письме.
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии