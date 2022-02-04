РИАМО - 4 фев. Готовность сокоропомщного стационарного комплекса больницы №15 им. О. М. Филатова оценивается в 35%. Корпус будет состоять из 4 этажей с одним подвальным этажом, сообщает пресс-служба департамента градостроительной политики и строительства Москвы.

«На территории больницы №15 им. О. М. Филатова в столичном районе Вешняки продолжается строительство скоропомощного стационарного комплекса. В настоящий момент завершены монолитные работы и закрыт тепловой контур здания», - сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

На сегодняшний день устройство стен и перегородок выполнено на 50%, идут фасадные работы.

«Также проводятся работы по черновой отделке подземной части здания, устройству внутренних и наружных инженерных сетей», - уточнил Бочкарев.

Он добавил, что на возведении объекта каждый день работают 304 человека и 8 единиц техники. Общая площадь будущего комплекса составит 15,07 тыс. кв. м.

«После завершения строительства прилегающую территорию благоустроят, разобьют газоны, высадят деревья и кустарники, установят малые архитектурные формы, также будет организована утепленная зона для доставки пациентов», - заявил Бочкарев.

В пятницу стройплощадку посетил мэр города Сергей Собянин. Он выразил надежду, что корпус введут в эксплуатацию уже в 2023 году. Медучреждение позволит увеличить пропускную способность Филатовской больницы и улучшить качество экстренной помощи пациентам.

«Здесь строится скоропомощный корпус, суперсовременный. Будет 6 операционных, вся логистика вновь прибывших пациентов, диагностика своевременная, правильная маршрутизация», - сказал Собянин.

Создание новых скоропомощных комплексов входит в программу повышения качества и оперативности медпомощи пациентам, состояние которых требует экстренного вмешательства. Такие комплексы сейчас строятся на базе 5 городских стационаров: НИИ скорой помощи им. Склифосовского и больницы им. Боткина, больницы №15 им. Филатова, больницы им. Буянова и больницы им. Вересаева на севере Москвы.