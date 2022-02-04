РИАМО - 4 фев. Почти 10,3 млн пассажиров совершили поездки по Московскому центральному кольцу за январь 2022 года. Этот показатель превысил результаты января 2021 года на 17,2%, сообщает пресс-служба Московской железной дороги.

Самыми востребованными у пассажиров станциями МЦК в январе 2022 года стали: «Площадь Гагарина», которой воспользовались более 780 тыс. человек, «Нижегородская» (почти 737 тыс. человек) и «Ростокино» (около 717 тыс. человек).

Всего с начала эксплуатации по МЦК совершили поездки свыше 692 млн пассажиров.

По последним данным, в январе 2022 года на всей инфраструктуре Московской железной дороги совершили поездки почти 49 млн пассажиров – на 11,8% больше аналогичного периода в 2021 году.

При этом 47,2 млн человек воспользовались поездами пригородного сообщения, а 1,7 млн пассажиров – поездами дальнего сообщения.