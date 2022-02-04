РИАМО - 4 фев. Церемония открытия XXIV зимних Олимпийских игр началась в Пекине. Они продлятся с 4 по 20 февраля, сообщает Nation News.

Церемония стартовала на Национальном стадионе в столице Поднебесной. В традиционном шествии представителей стран-участниц знамя команды России пронесут хоккеист Вадим Шипачев и конькобежка Ольга Фаткулина. Российская команда выйдет под 46-м номером.

За медали зимних ОИ-2022 поборются около 2,8 тыс. участников из 95 стран мира. Россию будут представлять 109 мужчин и 104 женщины из 27 регионов РФ. Больше всего в сборной страны представителей Москвы (43) Санкт-Петербурга (30) и Подмосковья (20).

Ранее президент РФ Владимир Путин пожелал отечественным олимпийцам боевого настроя перед Олимпиадой в Пекине, где спортсмены будут проверять свои силы в борьбе с сильнейшими атлетами мира.

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