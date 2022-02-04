РИАМО - 4 фев. Строительство скоропомощного корпуса Городской клинической больницы №15 им. Филатова в столице планируется завершить в 2023 году, сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы.

В пятницу мэр Сергей Собянин посетил коронавирусный стационар ГКБ №15 им. О.М. Филатова, а также строящийся при больнице новый скоропомощной комплекс.

«Сегодня в Москве для лечения больных с коронавирусной инфекцией развернуто 15,8 тыс. коек в городских, федеральных и частных стационарах. Пациентов с Covid-19 принимают свыше 20 больниц. Свободных коек – порядка 5 тыс.», — отметил Собянин.

По его словам, ГКБ №15 играет уникальную роль в системе лечения коронавирусных больных. Врачи здесь проводят большинство неотложных операций для этих пациентов.

«Здесь уже почти 2 года принимают и оказывают помощь беременным женщинам. Благодаря медикам этой больницы на свет благополучно появились свыше 1,6 тыс. малышей», – добавил мэр.

Собянин отметил, что развитие больницы не прекращается: сегодня полным ходом идет строительство скоропомощного корпуса, которое должно быть завершено в 2023 году.

Филатовская больница стала одной из первых столичных больниц, которые начали бороться с пандемией. С 27 марта 2020 года эта клиника функционирует в качестве коронавирусного стационара. За 2 года работы он уже принял свыше 77 тыс. пациентов с коронавирусной инфекцией.

Строительство скоропомощных комплексов в Москве является ключевым элементом программы повышения оперативности и качества медпомощи пациентам, состояние которых требует экстренного вмешательства.

Такие комплексы возводятся на базе 5 городских стационаров, расположенных в центре города (НИИ скорой помощи им. Склифосовского, ГКБ им. Боткина), на востоке (ГКБ №15 им. Филатова), юге (ГКБ им. Буянова) и севере Москвы (ГКБ им. Вересаева).