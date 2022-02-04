РИАМО - 4 фев. Полицейские в подмосковной Дубне раскрыли кражу золотых украшений у 75-летней женщины и задержали подозреваемого, сообщает пресс-служба областного главка МВД РФ.

Общая сумма ущерба составила 75 тыс. рублей. Сотрудники полиции задержали 39-летнего мужчину, который является соседом потерпевшей.

«Злоумышленник дал признательные показания и пояснил, что похитил из квартиры связку ключей, когда помогал пожилой соседке спуститься в машину скорой помощи для госпитализации. После он совершил кражу золотых украшений, которые впоследствии сдал в ломбард», – сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По факту кражи возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ. Мужчину отпустили под подписку о невыезде.