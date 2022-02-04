РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 4 фев. Член фракции «Единой России», депутат Мособлдумы Дмитрий Дениско проверил качество уборки снега во дворе дома №16 поселка ВУГИ в Люберцах и своевременность очистки крыш от сосулек, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

«Поступило обращение от жителей. Здесь дома, как правило, малоэтажные, со скатными кровлями. Они требуют повышенного внимания к их очистке зимой. Микрорайон обслуживает управляющая компания АО «ЛГЖТ». Вместе с начальником ЖЭУ-4 Натальей Литвиновой, ответственной за территорию, проконтролировали выполнение работ», - сказал Дениско.

Он добавил, что рабочие сбили сосульки, очистили кровлю от наледи и снега. Также рабочие выполнили уборку снега на спортивной площадке у дома.

«Депутатский контроль продолжается», - заключил Дениско.