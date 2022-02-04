РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 4 фев. Несовершеннолетний пешеход в подмосковном Красногорске попал в больницу после наезда автомобиля, сообщили в отделе ГИБДД УМВД России по горокругу.

Утром 3 февраля на автодороге по улице Речной произошел наезд на несовершеннолетнего пешехода. Пешеход переходил проезжую часть справа налево по ходу движения автомобиля вне зоны действия пешеходного перехода. В результате ДТП пешеход получил травмы и был госпитализирован.

По факту наезда проводится проверка, по результатам которой будут установлены причины случившегося.

Госавтоинспекторы призывают пешеходов переходить проезжую часть только в зоне действия пешеходных переходов и на разрешающий сигнал светофора, не переходить дорогу перед близко идущим транспортным средством. Пешеходам необходимо использовать на своей верхней одежде светоотражающие элементы, особое внимание надо обратить на использование светоотражающих элементов на одежде детей.

Водителям необходимо быть особенно внимательными при приближении к пешеходным переходам, заблаговременно снижать скорость и пропускать пешеходов на переходах.