РИАМО - 4 фев. Сценарист и автор «Человека с бульвара Капуцинов» Эдуард Акопов умер от инфаркта на фоне заболевания коронавирусом в возрасте 76 лет, сообщает Газета.ru.

Акопов являлся сценаристом множества популярных советских и российских кинокартин. Он написал сценарии к таким фильмам, как «Человек с бульвара Капуцинов», «Парк советского периода», «Солдат и слон», «Бабушкин внук», «Сдается квартира с ребенком» и «Воскресный папа».

Будущий сценарист Акопов родился в Баку в 1945 году. Окончил Азербайджанский институт нефти и химии, после чего несколько лет работал на заводах и в НИИ инженером по электротехнике и вычислительным машинам.

Параллельно с основной технико-научной деятельностью Акопов занимался творчеством. Еще во времена студенчества он писал рассказы и печатался в местных журналах.

В 1970-е годы закончил Высшие сценарные курсы в мастерской драматурга Будимира Метальникова. Первым фильмом, снятым по сценарию Акопова, стала картина «Первый снег». После этого Акопов полностью перешел в искусство, стал членом Союза кинематографистов СССР и первым президентом Гильдии сценаристов СССР, а позднее Гильдии сценаристов России.

За творческую карьеру Акопов создал сценарии к более чем 30 кинокартинам.