РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 4 фев. Мама ученицы Трубинской школы подмосковного Щелкова обратились в социальных сетях к депутату Госдумы Александру Толмачеву с просьбой помочь устранить протечки крыши в учебном заведении, сообщает пресс-служба Щелковского отделения ВПП «Единая Россия».

Александр Толмачев и глава городского округа Щелково Андрей Булгаков провели встречу с жительницей в Трубинской школе и ознакомились с проблемой на месте.

«Зима выдалась действительно очень снежная. Это стало причиной ряда протечек. Проблемы обнаружились и там, где ранее кровли даже не нуждались в ремонте. Один из таких объектов — школа в Трубине. Большинство классов сейчас на карантине, поэтому есть возможность организовать учебный процесс, не задействуя пострадавшие от протечек кабинеты. Тем не менее, проблему будем оперативно решать», — сказал Булгаков.

Глава поручил в кратчайшие сроки провести все необходимые работы по устранению протечек, а также избавиться от плесени, которая была обнаружена.

«Не смог пропустить обращение жителей в социальных сетях, поэтому оперативно выехали в школу, чтобы убедиться и посмотреть на то, что описывала Елизавета в сообщении. В ближайшее время будет решен вопрос повреждения крыши и устранение плесени, а к 1 сентября проведут комплексный ремонт кабинета химии — сделают его комфортным и современным», — сказал Толмачев.