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  2. «Город заданий»: как принять участие в проекте и какие призы можно получить
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«Город заданий»: как принять участие в проекте и какие призы можно получить

Какие задания предложат участникам проекта и на что можно потратить заработанные баллы, читайте в материале РИАМО.
© РИАМО,   Пелагия Тихонова
1

Как работает проект

© страница Сергея Собянина в социальной сети "ВКонтакте"

«Город заданий» — новый проект правительства Москвы, направленный на улучшение городской среды. Москвичам предлагают выполнять различные задания, размещенные на портале, как онлайн, так и офлайн. Например, горожанину могут предложить сдать новогоднюю ель на утилизацию, сфотографировать различные объекты на территории столицы, провести опрос в парке. Список задач составляют сами власти, причем выполнение некоторых из них будет сопровождаться обучением.

Взамен за выполнение задачи начисляют баллы, которые можно будет потратить на товары магазина поощрений проекта «Активный гражданин».

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2

Выбор задания

© сайт мэра Москвы

Первым делом нужно зарегистрироваться на сайте проекта, нажав на кнопку «Поехали». Для регистрации понадобится учетная запись на портале мэра Москвы mos.ru.

Затем нужно будет выбрать задание по душе. Новые задачи появляются в ленте на главной странице, которая постоянно обновляется. Первым портал предложит выполнить обучающее задание, за которое начислят 50 баллов, — для решения задачи понадобится полная учетная запись на портале mos.ru.

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3

Выполнение и проверка заданий

© сайт мэра Москвы

Перед выполнением того или иного задания необходимо будет пройти обучение. В некоторых случаях также нужно будет ответить на несколько простых вопросов, пройти небольшой тест или созвониться с куратором по телефону.

Для подтверждения выполнения некоторых заданий нужно приложить отчет. Это могут быть фотографии или документы в том формате, который укажут в инструкции. Качество выполнения задания проверяют координаторы или информационный сервис.

В карточке каждого задания указаны баллы, которые можно получить за его выполнение. Они начисляются автоматически после проверки задания. Историю начислений можно посмотреть в соответствующем разделе «История». Например, за сдачу нормативов ГТО можно получить 15 тысяч баллов, за сдачу ели в пункт приема — 790 баллов, а за видеосъемку в парке — 600 баллов.

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4

На что можно обменять баллы

© РИАМО,   Пелагия Тихонова

Баллы предлагают обменять на различные ценные призы из магазина поощрений «Активный гражданин». Партнеры проекта самые разнообразные: супермаркеты («Авоська», «Магнолия», «Лента», «Магнит»), аптеки («Доктор Столетов», «Самсон-Фарма»), обувные магазины (Thomas Munz, Kari, Zenden), строительные магазины (Hoff), зоомагазины («Бетховен»), заведения общепита («Му-Му», «Теремок», «Якитория»), благотворительные фонды («Котодетки», «Соединение», «Ника», «Справедливая помощь доктора Лизы») и другие.

Поощрения могут быть как физическими подарками, например, скетчбуком или футболкой, так и картами на определенную сумму, которую можно потратить на покупки в магазинах. Также использовать баллы можно как денежное пожертвование в благотворительный фонд.

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МоскваАктивный гражданинПодаркиАктивистыПродукты питанияСергей Собянин
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