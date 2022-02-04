«Город заданий»: как принять участие в проекте и какие призы можно получить

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Перед выполнением того или иного задания необходимо будет пройти обучение. В некоторых случаях также нужно будет ответить на несколько простых вопросов, пройти небольшой тест или созвониться с куратором по телефону.

Для подтверждения выполнения некоторых заданий нужно приложить отчет. Это могут быть фотографии или документы в том формате, который укажут в инструкции. Качество выполнения задания проверяют координаторы или информационный сервис.

В карточке каждого задания указаны баллы, которые можно получить за его выполнение. Они начисляются автоматически после проверки задания. Историю начислений можно посмотреть в соответствующем разделе «История». Например, за сдачу нормативов ГТО можно получить 15 тысяч баллов, за сдачу ели в пункт приема — 790 баллов, а за видеосъемку в парке — 600 баллов.

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