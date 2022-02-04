РИАМО - 4 фев. Минприроды РФ составило рейтинг регионов по раздельному сбору электронных отходов. Награду получило Подмосковье, в прошлом году в рамках программы «Школа утилизации: электроника» региону удалось предотвратить захоронение 1350 тонн таких отходов, сообщает пресс-служба Минэкологии области.

«На сегодня экологическая программа «Школа утилизации: электроника» – это самый масштабный механизм создания системы раздельного сбора и переработки электронных отходов в России», – сказал замдиректора департамента госполитики и регулирования в сфере обращения с отходами Минприроды РФ Борис Французов.

Он отметил, что в настоящее время программа внедрена в 14 регионах, а ее необходимо расширить на все субъекты страны.

Подмосковье остается бессменным лидером в реализации программы, именно в этом регионе она и была запущена.

«Уверен, что и в этом году мы сможем удержать заданную планку. С 2016 года в Московской области собрано и утилизировано 4 740 тонн отслужившей техники. Этот объем – почти половина от всех собранных электронных отходов по всей стране», – отметил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

При выявлении победителя рассчитывается объем сбора электролома на душу населения.

«Однако если бы награждение проводилось по абсолютному объему собранных электронных отходов, лидером среди всех регионов также стала Московская область», – заявила исполнительный директор Фонда рационального природопользования Александра Кудзагова.

За 5 лет система сбора в Подмосковье была полностью выстроена и отлажена.

«Школа утилизации: электроника» – это всероссийская программа, в рамках которой жители регионов-участников могут сдать на бытовую технику и электронную оргтехнику на утилизацию.