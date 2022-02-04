РИАМО - 4 фев. Председатель комиссии Общественной палаты Москвы по развитию гражданского общества и общественному контролю Алексей Венедиктов выступил за предоставление избирателям возможности проверить свой голос в случае участия в дистанционном электронном голосовании.

На заседании Общественной палаты Москвы Венедиктов подчеркнул, что его мнение противоположно позиции председателя ЦИК России Эллы Памфиловой, которая считает, что предоставление доступа к проверке собственного голоса на электронных выборах нарушает тайну голосования.

«Мы с ней (Памфиловой - ред.) поговорили, давайте проведем консультации с фракциями политических партий Госдумы. Если будет консенсус всех пяти фракций, тогда мы возвращаемся к этой истории. Я сторонник, она противница», - сказал Венедиктов.

Он добавил, что столичная Общественная палата направит фракциям Госдумы предложение обсудить эту возможность.

«Элла Александровна Памфилова категорически против предоставления права проверки собственного голоса (при проведении дистанционного электронного голосования - ред.) и будет возражать», - считает Венедиктов.

Впервые систему дистанционного электронного голосования использовали в Москве в качестве эксперимента на выборах в Мосгордуму в сентябре 2019 года.