РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 4 фев. В парке «Елочки» городского округа Домодедово на период зимней Олимпиады-2022 организуют фан-зону с трансляцией спортивных событий, сообщил глава муниципалитета Михаил Ежокин.

«На период Олимпийских игр 2022 года в парке «Елочки» будет организована фан-зона с трансляцией спортивных событий. В Пекине выступят 26 подмосковных спортсменов. Атмосфера будет праздничной, приходите поболеть за наших!» - написал Ежокин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Всего в Подмосковье организовано 5 подобных фан-зон. Они будут работать ежедневно с 10:00 до 19:00 с 5 по 20 февраля.

Олимпиада‑2022 в Пекине: когда и где смотреть трансляции зимних игр>>