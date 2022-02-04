РИАМО - 4 фев. Американская компания Apple первой открыла свое представительство в России в рамках закона о «приземлении» иностранных IT-компаний, сообщает Федеральное агентство новостей.

Ранее Apple также зарегистрировала на официальном сайте Роскомнадзора личный кабинет. Кроме того, «яблочная» компания разместила формы для обращения пользователей из РФ на своих ресурсах.

Закон о «приземлении» в России зарубежных IT-компаний вступил в силу 1 января 2022 года. Этот закон должны исполнять иностранные компании с ежедневной аудиторией в 500 тыс. пользователей на территории РФ. Закон обязывает крупные зарубежные IT-компании создать в России официальные представительства.

Роскомнадзор ранее обнародовал список компаний, которые должны открыть российские офисы. В реестр вошли американские гиганты Google, Apple, Meta Platforms, Twitter, TikTok, Discord, Twitch, Pinterest, а также Telegram и другие сервисы.