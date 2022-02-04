РИАМО (БАЛАШИХА) - 4 фев. Новый детский сад открылся в пятницу в микрорайоне Новое Павлино подмосковной Балашихи, сообщает пресс-служба министерства образования региона.

«Сегодня в сад пошли уже первые ребята. Детский сад рассчитан на 150 детей», – сказала заместитель председателя правительства Московской области Ирина Каклюгина.

Она добавила, что в регионе уделяется особое внимание развитию образования и улучшению условий, в которых учатся дети.

«Детский сад №3 оборудован всем необходимым: современными игровыми комнатами, кабинетом логопеда и психолога, музыкальным и физкультурным залами, пищеблоком», – подчеркнула Каклюгина.

По ее словам, в ближайшие 3 года в Подмосковье будут построены более 100 детских садов.