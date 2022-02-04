РИАМО - 4 фев. По данным опроса, проведенного СК «Росгосстрах Жизнь» и «Росгосстрах», онкологические заболевания встречались у членов каждой второй семьи в России. А 30% опрошенных не знают, болел ли кто-то в их семье раком, сообщает Газета.ru.

Наследственность является одним из основных факторов возникновения для некоторых форм онкологии. Большинство жителей России – 77% – знает об этом.

В семьях 67% опрошенных есть как минимум один родственник, который борется или боролся с раком.

72% респондентов хотели бы знать о возможном риске появления онкологии, но 41% из них ничего не слышал о возможности установления наследственной предрасположенности. Такая услуга в России существует.

Кроме того, 40% опрошенных не знают, что от онкологии можно застраховаться. При этом половина участников опроса считает, что лечение рака уложится в сумму до 1 млн рублей в год.

В исследовании приняли участие 1502 человека старше 18 лет из всех федеральных округов страны.

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