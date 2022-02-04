РИАМО - 4 фев. Мэр столицы Сергей Собянин заявил, что ситуация с распространением коронавируса на территории Москвы стабилизировалась, передает ТАСС.

По словам градоначальника, в городе развернули 15,8 тыс. коек для Covid-пациентов.

«У нас ситуация с ковидом стабилизировалась. В день диагностируем 25-26 тыс., и такого роста, как на прошлой неделе, нет. Но 25-26 тыс. — это такие запредельные показатели, с которыми мы не сталкивались», — подчеркнул Собянин.

Он отметил, что количество госпитализаций сейчас составляет 1,6 тыс. человек в сутки, есть небольшое увеличение. На сегодня пациентов с коронавирусом принимают более 20 городских больниц.

По данным оперштаба, за сутки в Москве выявлено 25 019 новых случаев заражения коронавирусом. Госпитализированы 1646 человек, а на ИВЛ находятся 570 пациентов. Общее число вылечившихся от инфекции выросло до 2 007 965, всего с начала пандемии зафиксирован 2 454 591 случай заболевания.

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