РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 4 фев. С 3 февраля от станции МЦД-2 Подольск до Многофункционального миграционного центра «Сахарово» начал курсировать пилотный экспресс-маршрут №1050, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

Автобусы от станции Подольск до миграционного центра ходят с 6:00 до 21:20, от миграционного центра до станции Подольск - с 7:00 до 22:20. Средний интервал движения составляет около 40 минут. Экспрессы совершают 2 промежуточные остановки в Подольске: «Площадь Ленина» и «Кинотеатр Родина».

Маршрут обслуживают 3 автобуса малого класса. После анализа пассажиропотока и подтверждения его востребованности у пассажиров рассмотрят возможность выхода дополнительных автобусов.

Проезд для пассажиров до миграционного центра стал дешевле и составляет 42 рубля. Оплатить поездку можно с помощью бесконтактных банковских карт, картой «Стрелка», наличными средствами.

До запуска нового маршрута от Подольска можно было доехать до миграционного центра на 5 маршрутах: №1004 «Москва (5-й мкрн Северного Бутова) – Москва (Каменка)», №303 «Столбово – Кузовлево», №МЦ1 «м. «Лесопарковая» – ММЦ УФМС», №МЦ2 «м. «Прокшино» – ММЦ УФМС», №1050 «ст. МЦД Подольск – Москва (Ильино)». Среднее время поездки составляет около 60 минут.

Многофункциональный миграционный центр «Сахарово» находится по адресу: Москва, поселение Вороновское, Варшавское шоссе, 64-й км, домовладение 1, строение 47.

С расписанием маршрута можно ознакомиться на остановках, а также на сайте перевозчика.